Şehitler ölmez vatan bölünmez
Maç öncesi duygusal anlar yaşandı, şehitlerimizin ismi tek tek anons edildi. Antalyalısı da Fenerbahçelisi de, “Burada” karşılığını verdi, gözyaşları sel oldu.
Antalya Stadı'nda dün maç öncesi ve sırasında duygusal anlar yaşandı. İdlib'te şehit olan askerlerimiz unutulmadı. Tribünlere 25 bin Türk bayrağı dağıtılırken, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla Antalya inledi. Karşılamadan hemen önce stat hoparlörlerinden şehitlerimizin ismi ve memleketleri tek tek anons edildi. Antalyaspor taraftarları da Fenerbahçe taraftarları da aynı anda karşılık verdi: "Burada."
'NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE'
Şehitlerin isminin söylendiği anlarda statta duygusal anlar yaşandı, gözyaşları sel oldu. "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganın da atıldığı Antalya Stadı'nda dün akşam şu pankartlar açıldı: "Türk çocuğu yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma.", "Bir sonraki deplasman İdlib.", "Çelik bile sert değil, gör ki düşman mert değil, ölürüz de dert değil. Üzer hain pusular." Maç öncesi ve sırasında olduğu gibi bitiş düdüğünden sonra da terör lanetlendi.
- 1.3.2020
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