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01 Mart 2020, Pazar
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Şehitler ölmez vatan bölünmez

Şehitler ölmez vatan bölünmez

Maç öncesi , şehitlerimizin ismi tek tek anons edildi. Antalyalısı da Fenerbahçelisi de, “Burada” karşılığını verdi, gözyaşları oldu.

Stadı'nda dün maç öncesi ve sırasında . 'te şehit olan askerlerimiz unutulmadı. Tribünlere 25 bin bayrağı dağıtılırken, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla Antalya inledi. Karşılamadan hemen önce stat hoparlörlerinden şehitlerimizin ismi ve memleketleri tek tek anons edildi. taraftarları da taraftarları da aynı anda karşılık verdi: "Burada."

'NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE'
Şehitlerin isminin söylendiği anlarda statta duygusal anlar yaşandı, gözyaşları oldu. "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganın da atıldığı Antalya Stadı'nda dün akşam şu pankartlar açıldı: "Türk çocuğu yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma.", "Bir sonraki deplasman İdlib.", "Çelik bile sert değil, gör ki düşman mert değil, ölürüz de dert değil. Üzer hain pusular." Maç öncesi ve sırasında olduğu gibi bitiş düdüğünden sonra da terör lanetlendi.

  1. 1.3.2020
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