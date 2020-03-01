İlk golü Fenerbahçe’ye

Antalyaspor'un dün eşitlik golünü atan Amilton, bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Podolski'nin asistinde Fenerbahçe kalecisi Altay'ı avlayan Brezilyalı futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 18. maçında gol sevinci yaşadı. Maçtan sonra bir hayli mutlu olan Amilton, "Attığım golden daha önemlisi Fenerbahçe'ye karşı kazanmamızdı. Bu galibiyeti hak ettik" diye konuştu.