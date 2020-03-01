İlk golü Fenerbahçe’ye
Antalyaspor'un dün eşitlik golünü atan Amilton, bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Podolski'nin asistinde Fenerbahçe kalecisi Altay'ı avlayan Brezilyalı futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 18. maçında gol sevinci yaşadı.
Antalyaspor'un dün eşitlik golünü atan Amilton, bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Podolski'nin asistinde Fenerbahçe kalecisi Altay'ı avlayan Brezilyalı futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 18. maçında gol sevinci yaşadı. Maçtan sonra bir hayli mutlu olan Amilton, "Attığım golden daha önemlisi Fenerbahçe'ye karşı kazanmamızdı. Bu galibiyeti hak ettik" diye konuştu.
- 1.3.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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