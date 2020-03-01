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01 Mart 2020, Pazar
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İlk golü ’ye

İlk golü Fenerbahçe’ye

'un dün eşitlik golünü atan Amilton, bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Podolski'nin asistinde kalecisi Altay'ı avlayan Brezilyalı futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 18. maçında gol sevinci yaşadı.

'un dün eşitlik golünü atan Amilton, bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Podolski'nin asistinde kalecisi Altay'ı avlayan Brezilyalı futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla 18. maçında gol sevinci yaşadı. Maçtan sonra bir hayli mutlu olan Amilton, "Attığım golden daha önemlisi Fenerbahçe'ye karşı kazanmamızdı. Bu galibiyeti hak ettik" diye konuştu.

  1. 1.3.2020
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