90+6 çıldırttı!

Antalyaspor-fenerbahçe maçına uzatma dakikasında gelen gol damga vurdu. Kırmızı-beyazlılar 5 dakika uzatma verilen maçın 90+5'inci dakikasında 2-1 öndeydi. Sarı-lacivertliler, 90+6'da Miha Zajc'ın kafa golüyle 1 puanı kurtarınca ev sahibi ekip çıldırdı. Maç sonunda futbolcular hakem Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi. Mücadele bitiminde Antalyalı futbolcular hakemin etrafını sararken, Hakan Özmert itirazdan dolayı ikinci sarıyı gördü ve atıldı. Celustka'ya da sarı kart çıktı.

PENALTI İTİRAZI

Maçın içerisinde de tartışmalı iki pozisyon vardı. 28. dakikada Antalyasporlu Adis Jahovic ceza sahasında Simon Falette ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Jahovic penaltı beklerken maçın hakemi Ali Şansalan oyunu devam ettirdi. İkinci tartışmalı anın adamı da Jahovic oldu. Makedon santrfor Amilton'un pasında, 59'da skoru 3-1'e getiren golü kaydetti. Ancak VAR kontrolünde Jahovic'in ofsaytta olduğu tespit edildiği için gol geçerli sayılmadı

ACI BİR SONUÇ OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 2-1 öndeyken gelen son saniye beraberliğinin acı olduğunu söyledi. Tuna, "Son 5 maçın 3'ünü kazanıp, 2'sinde berabere kalmıştık. İyi bir serimiz vardı. Bugün de kazanmaya çok yaklaştık ancak olmadı. Son dakikalarda puan kaybetmek çok acı oldu" diye konuştu. Tuna, ikinci yarıdaki çıkışları içinse, "Kolay olmadı. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz" yorumunu yaptı.