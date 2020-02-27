Antalyaspor'da Sangare sevinci
Antalyaspor’da sakatlığı devam eden milli futbolcu Nazım Sangare’nin fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiği ve 3 hafta içinde takımdaki yerini alacağı bildirildi.
Sangare'nin başarılı grafiği A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. Güneş, Sangare'yi Yunanistan ve Özbekistan özel maçlarının kadrosuna davet etti. Bu sezon da başarılı grafiğini devam ettiren Nazım Sangare, devre arası kampında dizinden sakatlık geçirdi. Milli futbolcu ikinci yarıda kupa maçlarının yanı sıra, ligdeki 6 maçta da formasından uzak kaldı. Başarılı futbolcunun dizinden geçirdiği sakatlığın düzeldiği ve takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Sangare'nin 2 ya da 3 hafta içinde takımdaki yerini alabileceği bildirildi.
- 27.02.2020
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