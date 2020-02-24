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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Antalyaspor “Hayat ve nefes”

“Hayat ve nefes”

“Hayat ve nefes”

, "Bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size, öyle bir gün yaşadık" dedi.

, 10 kişi çok kritik bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Tuna, "Oyuncularımın 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelesi, ortaya koydukları o yardım, bitişe kadar o motivasyonları, konsantrasyonları inanılmazdı, onları tebrik ediyorum. Bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size, öyle bir gün yaşadık" dedi.
  1. 24.2.2020
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