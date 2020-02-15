Akdeniz coştu

Akdeniz bölgesi bugünlerde futbolda takımlarının yakaladığı tarihi başarının mutluluğunu yaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Alanyaspor ile Antalyaspor, bölgede büyük bir sevinç kaynağı oldu. Son şampiyon G.Saray'ı eleyen Alanya, Süper Lig'de zirve yarışı yapan Sivas'ı saf dışı bırakan Antalya'yla yarı finalde eşleşti. Böylece Akdeniz'den bir takım finali garantileyerek, tarihi bir sezona imza atmanın haklı gururunu yaşıyor.

DERBİDE EŞİTLİK VAR

Antalya derbisinde 11. randevuya hazırlanan iki Akdeniz temsilcisi arasında, eşitlik dikkat çekiyor. Kupa ve ligde birbirine karşı 4'er galibiyeti bulunan Alanya ile Antalya, 2 maçta ise yenişemedi. Yarı final ilk maçı 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçı ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak. Antalya ekiplerinden biri, diğer yarı finalistler Trabzonspor ile Fenerbahçe'den biriyle 21 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.