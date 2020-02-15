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15 Şubat 2020, Cumartesi
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coştu

Akdeniz coştu

Kupada Alanya ile ’nın yarı finalde eşleşip finale göz kırpması, bölgede büyük sevinç yaşattı.

bölgesi bugünlerde futbolda takımlarının yakaladığı tarihi başarının mutluluğunu yaşıyor. 'nda yarı finale yükselen ile , bölgede büyük bir sevinç kaynağı oldu. Son şampiyon G.Saray'ı eleyen Alanya, 'de zirve yarışı yapan 'ı saf dışı bırakan 'yla yarı finalde eşleşti. Böylece Akdeniz'den bir takım finali garantileyerek, tarihi bir sezona imza atmanın haklı gururunu yaşıyor.

DERBİDE EŞİTLİK VAR

Antalya derbisinde 11. randevuya hazırlanan iki Akdeniz temsilcisi arasında, eşitlik dikkat çekiyor. Kupa ve ligde birbirine karşı 4'er galibiyeti bulunan Alanya ile Antalya, 2 maçta ise yenişemedi. Yarı final ilk maçı 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçı ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak. Antalya ekiplerinden biri, diğer yarı finalistler ile 'den biriyle 21 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

  1. 15.2.2020
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