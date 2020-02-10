Antalyaspor'un Alman yıldızı Podolski beğenileri topladı! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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'un Alman yıldızı Podolski beğenileri topladı!

Antalyaspor'un Alman yıldızı Podolski beğenileri topladı!

’un Alman yıldızı , karşısında 12 dakika oyunda kaldığı sürede oynadığı futbol ve yaptığı asistle beğenileri topladı.

'in 21. haftasında , deplasmanda Kaysersipor ile karşılaştı. 2-2 berabere biten karşılaşma sonrası kırmızı beyazlılar puanını 19'a yükseltti ve ligdeki 15'inci sıradaki yerini korudu.

Öte yandan Antalyaspor'da devre arasının yıldız transferi , mücadelenin 78'inci dakikasında Amilton'un yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten 1 dakika sonra golle buluşan Podolski'nin attığı bu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Podolski, skoru 2-2'ye getiren Fredy'nin attığı golünde asistini yaptı. Podolski'nin 12 dakikalık oyunu taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Ayrıca kırmızı beyazlı takımın yeni transferlerinden 'te penaltıdan ilk golünü attı.

  1. 10.02.2020
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