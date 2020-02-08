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08 Şubat 2020, Cumartesi
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oldu

Antalyaspor Fraport Tav oldu

, isminin önüne sponsor alıyor. ekibi ile arasında isim sponsorluğu anlaşması yapıldı.

, isminin önüne sponsor alıyor. ekibi ile arasında isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. İsim sponsorluğu için bugün sözleşme imzalanacağı duyuruldu. CIP Salonu'nda yapılacak olan imza töreninin, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve şirketin Genel Müdürü Deniz Varol'un katılımı ile gerçekleşeceği bildirildi.
  1. 8.2.2020
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