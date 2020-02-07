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07 Şubat 2020, Cuma
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'un yeni isim sponsoru belli oldu

Antalyaspor'un yeni isim sponsoru belli oldu

ekiplerinden 'un yaptığı isim sponsorluğu anlaşmasının ardından yeni adı "Fraport TAV Antalyaspor" oldu.

'un yaptığı sponsorluk anlaşması sonrası adı Fraport TAV Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlı kulüpten konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Yapılan duyuru şöyle:

Antalyaspor ile Fraport TAV arasında yarın (08.02.2020 Cumartesi) saat 13.00'te isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacaktır. Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda yapılacak olan imza töreni, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol'un katılımı ile gerçekleşecektir.

  1. 07.02.2020
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