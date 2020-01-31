Antalyaspor Ersan Gülüm'ü resmen kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce prensipte anlaştığı 32 yaşındaki futbolcu Ersan Adem Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu daha önce Beşiktaş forması da giymişti.
Antalyaspor Kulübünün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yapılan açıklamada, Ersan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." denildi.
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Ersan, en son Avustralya ligi takımlarından Western United'da oynadı.
- 31.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Antalyaspor Ersan Gülüm'ü resmen kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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