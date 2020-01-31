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31 Ocak 2020, Cuma
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Ersan Gülüm'ü resmen kadrosuna kattı

Antalyaspor Ersan Gülüm'ü resmen kadrosuna kattı

ekiplerinden , daha önce prensipte anlaştığı 32 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu daha önce forması da giymişti.

Kulübünün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yapılan açıklamada, Ersan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Bir dönem 'ta forma giyen Ersan, en son ligi takımlarından Western United'da oynadı.

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  1. 31.01.2020
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