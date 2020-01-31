Antalyaspor Ersan Gülüm'ü resmen kadrosuna kattı

Antalyaspor Kulübünün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yapılan açıklamada, Ersan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Ersan, en son Avustralya ligi takımlarından Western United'da oynadı.