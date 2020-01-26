Son dakika: Adis Jahovic'ten kötü haber! Kafatasında çatlak...
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 26. dakikasında rakip filelerin ağlarını sarsarak takımının ilk golünü kaydeden Adis Jahovic, Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı hava topunda sakatlanarak kafa travması yaşamıştı. 46. dakikadan itibaren maça devam edemeyen Makedon golcünün ambulans helikopter ile Antalya'ya götürüldüğü aktarıldı. Öte yandan elmacık kemiğinde kırık bulunan futbolcunun travma riskine karşı karayolunun tercih edilmediği belirtildi.
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Dakikalar 46'yı gösterdiğinde Makedon golcü Adis Jahovic, Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı kafa topu mücadelesinde darbe almış ve mücadeleye devam edememişti.
KAFATASINDA ÇATLAK
Yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında hastaneye kaldırılırken, kafasında çatlak oluştuğu ortaya çıktı.
TUNA: JAHOVIC'IN DURUMU KRİTİK
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var." dedi.
- 26.01.2020
- Güncelleme: 26.01.2020 17:26
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Son dakika: Adis Jahovic'ten kötü haber! Kafatasında çatlak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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