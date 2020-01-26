Son dakika: Adis Jahovic'ten kötü haber! Kafatasında çatlak...

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Dakikalar 46'yı gösterdiğinde Makedon golcü Adis Jahovic, Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı kafa topu mücadelesinde darbe almış ve mücadeleye devam edememişti.

KAFATASINDA ÇATLAK

Yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında hastaneye kaldırılırken, kafasında çatlak oluştuğu ortaya çıktı.

TUNA: JAHOVIC'IN DURUMU KRİTİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var." dedi.