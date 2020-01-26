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26 Ocak 2020, Pazar
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Son dakika: 'ten kötü haber! Kafatasında çatlak...

Son dakika: Adis Jahovic'ten kötü haber! Kafatasında çatlak...

Süper Lig'in 19. haftasında , deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 26. dakikasında rakip filelerin ağlarını sarsarak takımının ilk golünü kaydeden , Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı hava topunda sakatlanarak kafa travması yaşamıştı. 46. dakikadan itibaren maça devam edemeyen Makedon golcünün ambulans helikopter ile 'ya götürüldüğü aktarıldı. Öte yandan elmacık kemiğinde kırık bulunan futbolcunun travma riskine karşı karayolunun tercih edilmediği belirtildi.

Süper Lig'in 19. haftasında , Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Dakikalar 46'yı gösterdiğinde Makedon golcü , Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı kafa topu mücadelesinde darbe almış ve mücadeleye devam edememişti.

KAFATASINDA ÇATLAK

Yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında hastaneye kaldırılırken, kafasında çatlak oluştuğu ortaya çıktı.

TUNA: JAHOVIC'IN DURUMU KRİTİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var." dedi.

  1. 26.01.2020
  2. Güncelleme: 26.01.2020 17:26
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