Antalya coştu!

Podolksi hamlesiyle devre arasının bombasını patlatan Antalyaspor, Adis Jahovic'i de renklerine bağladı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Makedon golcü, iddialı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki yıldız, "Önemli hedefleri olduğu için Antalyaspor'u tercih ettim. Hızlı bir adaptasyon süreci sonrasında takımı yukarı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimizi biliyorum. Gerçekleştirmek için maksimum performans vereceğime söz veriyorum" dedi.



ERSAN BİTTİ, SIRA ORTA SAHADA

Lukas Podolski ile aynı takımda forma giyeceği için de mutlu olduğunu aktaran Jahovic, şöyle konuştu: "Bu tarz isimlerle oynamak mutluluk verici. Podolski ile güzel uyumda olacağımıza inanıyorum." Öte yandan Antalya futbol şube sorumlusu Aytaç Altay, daha önce Beşiktaş forması giyen Ersan Adem Gülüm'le de 1.5 yıllık anlaşma yaptıklarını belirtti. 32 yaşındaki stoperin uzun yıllar hizmet verip, takıma katkı sağlamasını dileyen Altay, orta sahaya bir transfer gerçekleştirmek istediklerini söyledi.