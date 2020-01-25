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25 Ocak 2020, Cumartesi
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coştu!

Antalya coştu!

Podolski transferiyle dikkat çeken Güney ekibi, ilk yarıda ’da 11 gol atan 33 yaşındaki Makedon forvetle de 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Podolksi hamlesiyle devre arasının bombasını patlatan , Adis Jahovic'i de renklerine bağladı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Makedon golcü, iddialı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki yıldız, "Önemli hedefleri olduğu için Antalyaspor'u tercih ettim. Hızlı bir adaptasyon süreci sonrasında takımı yukarı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimizi biliyorum. Gerçekleştirmek için maksimum performans vereceğime söz veriyorum" dedi.

ERSAN BİTTİ, SIRA ORTA SAHADA
Lukas Podolski ile aynı takımda forma giyeceği için de mutlu olduğunu aktaran Jahovic, şöyle konuştu: "Bu tarz isimlerle oynamak mutluluk verici. Podolski ile güzel uyumda olacağımıza inanıyorum." Öte yandan futbol şube sorumlusu Aytaç Altay, daha önce forması giyen Ersan Adem Gülüm'le de 1.5 yıllık anlaşma yaptıklarını belirtti. 32 yaşındaki stoperin uzun yıllar hizmet verip, takıma katkı sağlamasını dileyen Altay, orta sahaya bir gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

  1. 25.1.2020
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