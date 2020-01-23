Antalyaspor Podolski'yi resmen açıkladı
Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, daha önce kente getirdiği Alman yıldız Lukas Podolski'yi renklerine bağladığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.
Süper Lig'de 16. sırada bulunan Antalyaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Akdeniz temsilcisi daha önce şehre getirdiği Alman futbolcu Lukas Podolski'yi resmen kadrosuna kattığını duyurdu.
Son olarak Japon ekibi Vissel Kobe'de forma giyen yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde takımına veda etmişti. Podolski ayrcıa bir dönem Galatasaray da da top koşturmuştu.
Antalyaspor böylelikle Veysel Sarı ve Sinan Gümüş'ten sonra bir başka eski Galatasaraylı futbolcuyu kadrosuna katmış oldu.
?? Willkommen - Welcome - Hoş Geldin @Podolski10 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/OcdBPHELBL— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 23, 2020
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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