Antalyaspor Podolski'yi resmen açıkladı

Süper Lig'de 16. sırada bulunan Antalyaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Akdeniz temsilcisi daha önce şehre getirdiği Alman futbolcu Lukas Podolski'yi resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Son olarak Japon ekibi Vissel Kobe'de forma giyen yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde takımına veda etmişti. Podolski ayrcıa bir dönem Galatasaray da da top koşturmuştu.

Antalyaspor böylelikle Veysel Sarı ve Sinan Gümüş'ten sonra bir başka eski Galatasaraylı futbolcuyu kadrosuna katmış oldu.