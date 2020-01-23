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23 Ocak 2020, Perşembe
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Podolski'yi resmen açıkladı

Antalyaspor Podolski'yi resmen açıkladı

'de kötü günler geçiren , daha önce kente getirdiği Alman yıldız 'yi renklerine bağladığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.

  1. 23.01.2020
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