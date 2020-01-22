Diego Antalyaspor'a veda etti!
Antalyaspor'da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen takım kaptanı Diego Angelo, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Diego yaptığı açıklamada 'incindim ama ölmedim' dedi.
Kendisinden takım bulması istenen Brezilyalı savunma oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesajlar için hepinize teşekkürler. 4 kötü ay, asla 4 yıllık başarıları silmez. Mümkün olan en iyi lider olmaya çalıştım. Tanrı bilir ki elimden gelenin en iyisini yaptım. İncindim ama ölmedim" ifadelerine yer verdi.
2015-2016 sezonunda Eskişehir'den Antalyaspor'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, Kırmızı-Beyazlı formayla 137 maça çıkarken, 8 kez gol sevinci yaşayıp 11 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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