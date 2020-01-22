Diego Antalyaspor'a veda etti!

Kendisinden takım bulması istenen Brezilyalı savunma oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesajlar için hepinize teşekkürler. 4 kötü ay, asla 4 yıllık başarıları silmez. Mümkün olan en iyi lider olmaya çalıştım. Tanrı bilir ki elimden gelenin en iyisini yaptım. İncindim ama ölmedim" ifadelerine yer verdi.

2015-2016 sezonunda Eskişehir'den Antalyaspor'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, Kırmızı-Beyazlı formayla 137 maça çıkarken, 8 kez gol sevinci yaşayıp 11 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.