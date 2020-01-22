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22 Ocak 2020, Çarşamba
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'a veda etti!

Diego Antalyaspor'a veda etti!

'da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen takım kaptanı Angelo, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Diego yaptığı açıklamada 'incindim ama ölmedim' dedi.

Kendisinden takım bulması istenen Brezilyalı savunma oyuncusu, hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesajlar için hepinize teşekkürler. 4 kötü ay, asla 4 yıllık başarıları silmez. Mümkün olan en iyi lider olmaya çalıştım. Tanrı bilir ki elimden gelenin en iyisini yaptım. İncindim ama ölmedim" ifadelerine yer verdi.

2015-2016 sezonunda 'den 'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, Kırmızı-Beyazlı formayla 137 maça çıkarken, 8 kez gol sevinci yaşayıp 11 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.

  1. 22.01.2020
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