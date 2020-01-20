Sinan Gümüş transferi Antalyaspor'da işte böyle açıklandı!
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen ve 3-0 mağlup olan Antalyaspor, forvet hattını güçlendirmek adına nokta atışı yaptı... Kırmızı beyazlılar, daha önce Galatasaray formasını da terleten ve son olarak İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Genoa'da forma giyen Sinan Gümüş'e resmi imzayı attırdı. Golcü futbolcu, "Başka takımlardan da teklif aldım ama burayı tercih ettim"dedi! İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya'nın Genoa takımından Sinan Gümüş'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.
Antalya Stadı'nda gerçekleştirilen törende 26 yaşındaki golcü oyuncu Sinan Gümüş, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 6 aylık sözleşmeyi imzaladı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Sinan Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Antalyaspor'a transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Antalyaspor'a transfer olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Sinan Gümüş, "Son 6 aya bakılırsa fazla forma şansı bulamadım. Görüşmelerde de başkana ve hocama ilettim. Onlar bana 'Burası güzel, bize yardım et, Antalyaspor da çıkış yapsın sen de çıkış yap.' dedi. Başka takımlardan da teklif aldım ama burayı tercih ettim." diye konuştu.
Fiziksel olarak oynamaya hazır olduğunu kaydeden Sinan Gümüş, İtalya'da ve devre arasında sürekli çalıştığını vurguladı.
Sinan Gümüş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Çarşamba günü Göztepe ile oynanacak maçta takımla sahaya çıkmak istediğini ifade etti.
Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise ligde karşılaştıkları Göztepe karşısında talihsiz bir sonuç aldıklarını aktararak, camiadan ve taraftardan özür diledi.
Yeni transferlerle Antalyaspor'un puan cetvelinde bulunduğu konumdan kurtulup üst sıralara yükselmesini istediklerini belirten Altay, "Üçüncü transferimiz Sinan Gümüş. Transfer süreci için Sinan'a teşekkür ederim. Çok fedakarlıkta bulunarak bizi tercih etti. Hem Sinan hem Antalyaspor için hayırlı olacağına inanıyorum. Sinan ile 6 aylık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Sinan'ın Antalyaspor'da geleceğinin daha uzun olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirdikleri transferlerde kulübün bütçesini ön planda tuttuklarını dile getiren Altay, şöyle devam etti:
"Başarılı bir transfer dönemi geçiriyoruz. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Orta saha transferi düşünüyoruz. Hocamızla görüştükten sonra belki başka transferler de yapabiliriz. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda gidecek oyuncular olabilir ama şu an yok."
Lukas Podolski ile 1,5 yıllık ön protokol imzaladıklarını vurgulayan Altay, golcü futbolcuyla da yakında imza töreni düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
?? Hoş Geldin @sinanguemues18 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/fgUZj1z0Bc— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 20, 2020
- 20.01.2020
- Güncelleme: 20.01.2020 15:27
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sinan Gümüş transferi Antalyaspor'da işte böyle açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.