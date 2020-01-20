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20 Ocak 2020, Pazartesi
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transferi 'da işte böyle açıklandı!

Sinan Gümüş transferi Antalyaspor'da işte böyle açıklandı!

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen ve 3-0 mağlup olan , forvet hattını güçlendirmek adına nokta atışı yaptı... Kırmızı beyazlılar, daha önce Galatasaray formasını da terleten ve son olarak İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Genoa'da forma giyen 'e resmi imzayı attırdı. Golcü futbolcu, "Başka takımlardan da teklif aldım ama burayı tercih ettim"dedi! İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden , İtalya'nın Genoa takımından 'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Antalya Stadı'nda gerçekleştirilen törende 26 yaşındaki golcü oyuncu Sinan Gümüş, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 6 aylık sözleşmeyi imzaladı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Sinan Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Antalyaspor'a transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Antalyaspor'a olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Sinan Gümüş, "Son 6 aya bakılırsa fazla forma şansı bulamadım. Görüşmelerde de başkana ve hocama ilettim. Onlar bana 'Burası güzel, bize yardım et, Antalyaspor da çıkış yapsın sen de çıkış yap.' dedi. Başka takımlardan da teklif aldım ama burayı tercih ettim." diye konuştu.

Fiziksel olarak oynamaya hazır olduğunu kaydeden Sinan Gümüş, İtalya'da ve devre arasında sürekli çalıştığını vurguladı.

Sinan Gümüş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Çarşamba günü Göztepe ile oynanacak maçta takımla sahaya çıkmak istediğini ifade etti.

Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise ligde karşılaştıkları Göztepe karşısında talihsiz bir sonuç aldıklarını aktararak, camiadan ve taraftardan özür diledi.

Yeni transferlerle Antalyaspor'un puan cetvelinde bulunduğu konumdan kurtulup üst sıralara yükselmesini istediklerini belirten Altay, "Üçüncü transferimiz Sinan Gümüş. Transfer süreci için Sinan'a teşekkür ederim. Çok fedakarlıkta bulunarak bizi tercih etti. Hem Sinan hem Antalyaspor için hayırlı olacağına inanıyorum. Sinan ile 6 aylık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Sinan'ın Antalyaspor'da geleceğinin daha uzun olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdikleri transferlerde kulübün bütçesini ön planda tuttuklarını dile getiren Altay, şöyle devam etti:

"Başarılı bir transfer dönemi geçiriyoruz. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Orta saha transferi düşünüyoruz. Hocamızla görüştükten sonra belki başka transferler de yapabiliriz. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda gidecek oyuncular olabilir ama şu an yok."

ile 1,5 yıllık ön protokol imzaladıklarını vurgulayan Altay, golcü futbolcuyla da yakında imza töreni düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

  1. 20.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 15:27
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