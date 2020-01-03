Kudryashov tamam
Antalyaspor Rus sol bek Kudryashov ile 1.5 yıllığına anlaştı. Kırmızı-beyazlılarda yeni teknik direktör olarak Hikmet Karaman ile de sözleşmedeki bazı pürüzlerin giderilmesinin ardından imzalar atılacak.
Antalyaspor Rus sol bek Kudryashov ile 1.5 yıllığına anlaştı. Kırmızı-beyazlılarda yeni teknik direktör olarak Hikmet Karaman ile de sözleşmedeki bazı pürüzlerin giderilmesinin ardından imzalar atılacak.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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