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03 Ocak 2020, Cuma
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Kudryashov tamam

Kudryashov tamam

Rus sol bek Kudryashov ile 1.5 yıllığına anlaştı. Kırmızı-beyazlılarda yeni teknik direktör olarak Hikmet Karaman ile de sözleşmedeki bazı pürüzlerin giderilmesinin ardından imzalar atılacak.

Rus sol bek Kudryashov ile 1.5 yıllığına anlaştı. Kırmızı-beyazlılarda yeni teknik direktör olarak Hikmet Karaman ile de sözleşmedeki bazı pürüzlerin giderilmesinin ardından imzalar atılacak.
  1. 3.1.2020
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