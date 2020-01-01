Tomas gitti, favori Tuna - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
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gitti, favori Tuna

Tomas gitti, favori Tuna

, kısa süre önce göreve getirdiği Stjepan 'la yollarını ayırdı. Hırvat hoca, 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Arayışlara başlayan kırmızı- beyazlı yönetimin, ilk adayının Tamer Tuna olduğu öğrenildi. Antalya, Tuna olmazsa Hikmet Karaman'la görüşecek.

, kısa süre önce göreve getirdiği Stjepan 'la yollarını ayırdı. Hırvat hoca, 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Arayışlara başlayan kırmızı- beyazlı yönetimin, ilk adayının Tamer Tuna olduğu öğrenildi. Antalya, Tuna olmazsa Hikmet Karaman'la görüşecek.

  1. 1.1.2020
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