Tomas’tan mesaj

Antalyaspor'un başında çıktığı 6. maçta da galibiyet sevinci yaşayamayan Stjepan Tomas, 90 dakika sonunda üzgündü. Güçlü rakiplerine karşı iyi mücadele edemediklerini söyleyen Hırvat hoca, "İkinci yarı öncesi sorunlara çözüm bulmalıyız ve takıma direkt katkı sağlayacak transferler yapmalıyız. Taraftarlarımızından özür diliyorum ama bu kötü durumdan çıkmak için elimizden geleni yapmalarını da bilmelerini istiyorum" diye konuştu.