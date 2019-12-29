Tomas sil baştan

Antalyaspor teknik direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları Ankaragücü maçının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Hırvat çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta forma giyen Ferhat, Diego, Aatif, Serdar ve Eren'in yerine Boffin, Salih, Doğukan, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol'a ilk 11'de şans verdi.