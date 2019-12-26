Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

'da maçı hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

, 'in 17. haftasında Cumartesi günü Stadyumu'nda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

'in 17. haftasında Cumartesi günü 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlandı.

Ardından ayak tenisi oynayan futbolcular, son bölümünde şut çalışması yaptı.

Galatasaray maçı öncesi son idmanını yarın gerçekleştirecek Antalyaspor, öğle saatlerinde uçakla 'a gidecek.

  1. 26.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN