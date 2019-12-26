Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlandı.
Ardından ayak tenisi oynayan futbolcular, son bölümünde şut çalışması yaptı.
Galatasaray maçı öncesi son idmanını yarın gerçekleştirecek Antalyaspor, öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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