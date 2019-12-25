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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Antalya, Aslan’a bileniyor

Alt sıralardan kurtulmak isteyen , yönetiminde G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Tedavisi tamamlanan Bahadır, takımla çalışmalara başlarken; Güney ekibinde Harun dışında eksik bulunmuyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen , yönetiminde G.Saray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Tedavisi tamamlanan Bahadır, takımla çalışmalara başlarken; Güney ekibinde Harun dışında eksik bulunmuyor.
  1. 25.12.2019
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