Stjepan Tomas: Çok üzücü ama futbolda bu oluyor
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, sonucun çok üzücü olduğunu ancak futbolda böyle şeylerin yaşandığını dile getirdi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Stjepan Tomas, alınan sonuçtan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, son dakika yenilen golden dolayı 2 puan kaybettiklerini söyledi.
Maçta oyunun kontrolü ellerinde iken 1-0 öne geçtiklerini ifade eden Tomas, "Maçın kontrolü bizde iken kötü bir gol yedik. Ardından 2-1 öne geçtik. Ama maalesef oyunu elde tutamadık. Son saniyelerde yediğimiz golle beraberlik geldi. Çok üzücü ama futbolda bu oluyor" dedi.
- 20.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Stjepan Tomas: Çok üzücü ama futbolda bu oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.