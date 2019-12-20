Stjepan Tomas: Çok üzücü ama futbolda bu oluyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Stjepan Tomas, alınan sonuçtan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, son dakika yenilen golden dolayı 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Maçta oyunun kontrolü ellerinde iken 1-0 öne geçtiklerini ifade eden Tomas, "Maçın kontrolü bizde iken kötü bir gol yedik. Ardından 2-1 öne geçtik. Ama maalesef oyunu elde tutamadık. Son saniyelerde yediğimiz golle beraberlik geldi. Çok üzücü ama futbolda bu oluyor" dedi.