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20 Aralık 2019, Cuma
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’da 3 puan aşkına

Antalya’da 3 puan aşkına

'de 16. haftanın açılış maçında , Ankaragücü'nü konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar 8, Başkent ekibi ise 9 maçtır 3 puan sevincini yaşayamadı.

'de 16. haftanın açılış maçında , A.Gücü'nü konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar 8, Başkent ekibi ise 9 maçtır 3 puan sevincini yaşayamadı. Her iki takım da kötü gidişata 'dur' demek için 'de kozlarını paylaşacak.
  1. 20.12.2019
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