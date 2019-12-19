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19 Aralık 2019, Perşembe
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Antalya’ya genç Viking

Antalya’ya genç Viking

, transferde geleceğe yatırım planlarını hayata geçiriyor. Kırmızı-beyazlı kurmaylar, Norveç 2. Ligi’nde ’da ter döken 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ’yi gündemine aldı. Bu sezon forma giydiği 28 karşılaşmada 12 gol, 5 asistlik bir katkı sağlayan genç Viking’in sözleşmesi, 2020’de sona eriyor.

, transferde geleceğe yatırım planlarını hayata geçiriyor. Kırmızı-beyazlı kurmaylar, Norveç 2. Ligi'nde 'da ter döken 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 'yi gündemine aldı. Bu sezon forma giydiği 28 karşılaşmada 12 gol, 5 asistlik bir katkı sağlayan genç Viking'in sözleşmesi, 2020'de sona eriyor.
  1. 19.12.2019
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