Antalyaspor kazada ölen taraftarların adını misafir tribününe verdi - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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kazada ölen taraftarların adını misafir tribününe verdi

Antalyaspor kazada ölen taraftarların adını misafir tribününe verdi

, cuma günü sahasında oynayacağı maçında misafir takım tribününe, geçen sezon deplasman dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı ile 'a ithafen, 'Eren ve Mert' adını verdi.

, 5'inci Turu'nda Eyüpspor ile 3-0'ın rövanşında dün oynanan maçta 2-2 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar, kupada üst tura çıkarak moral buldu. Kupa maçının ardından 'e odaklanan Antalyaspor, cuma günü sahasında ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 8 maçta 3 puan kazanamayan Antalyaspor'da hedef Ankaragücü maçından 3 puan ile ayrılmak.

Ankaragücü hazırlıklarına ara vermeden başlayan Antalyaspor'da yönetim de taraftarlardan tribünleri doldurarak takımı desteklemelerini istedi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan 'Boş koltuk kalmasın' çağrısında, maça gelemeyecek taraftarın biletini devredip, tribündeki yerlerinin boş kalmaması istendi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNE GEÇEN SEZON HAYATINI KAYBEDEN GENÇ TARAFTARLARIN İSMİ VERİLDİ

Kırmızı-beyazlı kulüp, geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan mücadelenin dönüşünde yaşanan kazada hayatını kaybeden ve 'ın isimlerini hafta sonunda oynanacak maçta deplasman tribününe verdi. Ankaragücü taraftarlarının ismini taşıyan tribünlerin biletleri 26 liradan satışa çıkarken; Maçta VIP tribün 100, Batı 60, Doğu 40, Kale arkası 20 liradan satılıyor.

  1. 18.12.2019
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