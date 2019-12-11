Antalya üstün

Alanya ile Antalya, Akdeniz derbisinde 7. kez karşılaşacak. İki takımın maçlarında Antalya 4, Alanya ise 2 galibiyet elde etti. Alanya'nın 2016-2017'de Süper Lig'e çıkmasıyla iki takım arasında büyük bir heyecan yaşanmaya başladı.