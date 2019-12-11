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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Antalya üstün

ile , derbisinde 7. kez karşılaşacak. İki takımın maçlarında Antalya 4, Alanya ise 2 galibiyet elde etti. Alanya'nın 2016-2017'de 'e çıkmasıyla iki takım arasında büyük bir heyecan yaşanmaya başladı.

ile , derbisinde 7. kez karşılaşacak. İki takımın maçlarında Antalya 4, Alanya ise 2 galibiyet elde etti. Alanya'nın 2016-2017'de 'e çıkmasıyla iki takım arasında büyük bir heyecan yaşanmaya başladı.

  1. 11.12.2019
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