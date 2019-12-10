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10 Aralık 2019, Salı
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3 puanı unuttu

Antalyaspor 3 puanı unuttu

 Lig'de kötü günler geçiren , son 7 maçta, 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Son olarak evinde 'a kaybeden ekibi, 7. haftada deplasmanda 'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı 7 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi.

Lig'de kötü günler geçiren , son 7 maçta, 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Son olarak evinde 'a kaybeden ekibi, 7. haftada deplasmanda 'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı 7 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi.
  1. 10.12.2019
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