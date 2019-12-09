F.Bahçe sonrası kayıp
Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'a da kaybeden Antalyaspor'da kötü gidiş sürüyor. 7. haftada Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla deviren Akdeniz temsilcisi bu galibiyetin ardından 3 puanı unuttu. Antalyaspor bu maçtan sonra çıktığı 7 karşılaşmada 5 defa yenildi. 2 maçı berabere sonuçlandı.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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