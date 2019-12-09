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09 Aralık 2019, Pazartesi
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F.Bahçe sonrası kayıp

F.Bahçe sonrası kayıp

'de sahasında 'a da kaybeden 'da kötü gidiş sürüyor. 7. haftada deplasmanında 'yi 1-0'lık skorla deviren temsilcisi bu galibiyetin ardından 3 puanı unuttu. Antalyaspor bu maçtan sonra çıktığı 7 karşılaşmada 5 defa yenildi. 2 maçı berabere sonuçlandı.

'de sahasında 'a da kaybeden 'da kötü gidiş sürüyor. 7. haftada deplasmanında 'yi 1-0'lık skorla deviren temsilcisi bu galibiyetin ardından 3 puanı unuttu. Antalyaspor bu maçtan sonra çıktığı 7 karşılaşmada 5 defa yenildi. 2 maçı berabere sonuçlandı.
  1. 9.12.2019
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