Stjepan Tomas: Her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz
Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'in 14. haftasında sahalarında 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçıyla ilgili, "Maalesef gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz." dedi.
Stjepan Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetten dolayı Trabzonspor'u tebrik etti.
Tomas, karşılaşmaya çok kötü başladıklarını, ilk basit hatada gol yediklerini dile getirerek, ardından beraberliği yakalamalarına karşın yine basit hatadan ikinci golü kalelerinde gördüklerini belirtti.
İlk yarının son dakikasında yedikleri golle devreye 3-1 geride girdiklerini anlatan Tomas, "İkinci yarı çok iyi reaksiyon gösterdik. Baskılı ve önde oynadık. Maalesef gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz. Bunu da çözeceğiz. Takımımız 90 dakika mücadele ediyor, pes etmiyor. Ondan da memnunum." ifadelerini kullandı.
- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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