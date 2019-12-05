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05 Aralık 2019, Perşembe
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'da yönetimler ve bilanço ibra edildi

Antalyaspor'da yönetimler ve bilanço ibra edildi

gerçekleştirildi. Yönetimler ve bilanço ibra edildi. Antalyaspor AŞ Başkanı , " takımındaki giderlerin azalması adına önemli hamleler yaptık. alışmamız ama bu sırada birlik olmamız lazım. Ortak hedefimiz, Antalyaspor'umuzun iyi yerlere gelmesi" ifadelerini kullandı.

gerçekleştirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Kongre Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Divan kurulunun oluşturulmasıyla devam eden genel kurulda, Kamile Gülgün Yıldırım başkanlığına, Hakan İrban, ve Cenk Soyer ise divan üyeliklerine seçildi.

Toplantıda, iki döneme ait faaliyet raporu, mali tablolar ve bilanço, genel kurul üyeleriyle paylaşıldı.

YÖNETİMLER VE BİLANÇO İBRA EDİLDİ

Genel kurulda yapılan oylamada, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev yapan , 1 Ocak 2019-31 Mayıs 2019'da görev yapan yönetim kurulu ile iki döneme ait faaliyet raporu, mali tablolar ve bilanço oy birliğiyle ibra edildi.

Öte yandan, istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine göreve gelen yönetim kurulu üyeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı , genel kurulda yaptığı konuşmada, takımındaki giderlerin azalması adına önemli hamleler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türk futbolunda gelirlerin iç açıcı olmadığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeni vergi yükümlülükleri de gelecek. alışmamız ama bu sırada birlik olmamız lazım. Önemli olan birlik ve beraberlik. Ortak hedefimiz, Antalyaspor'umuzun iyi yerlere gelmesi. Bizler de bunun için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

  1. 05.12.2019
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