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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Öztürk’e para cezası

Öztürk’e para cezası

PFDK, Başkanı 'e FK maçı sonrasında yaptığı açıklamaları nedeniyle para cezası verdi. , sportmenliğe aykırı açıklamalarından Başkan Öztürk'e 50 bin TL ve ihtar cezası verdi.

PFDK, Başkanı 'e FK maçı sonrasında yaptığı açıklamaları nedeniyle para cezası verdi. , sportmenliğe aykırı açıklamalarından Başkan Öztürk'e 50 bin TL ve ihtar cezası verdi.

  1. 4.12.2019
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