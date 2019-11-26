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26 Kasım 2019, Salı
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İyi '1' başlangıç

İyi '1' başlangıç

, yeni hocası ile çıktığı ilk maçta ile berabere kalarak dört hafta sonra puanla tanıştı.

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında , sahasında konuk ettiği Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. 'ın ayrılığının ardından koltuğa oturan teknik direktör , çıktığı ilk maçında kırmızılı-beyazlı ekibi 4 hafta sonra puanla tanıştırdı. 37. dakikada sol kanattan Twumasi'nin ortasında, arka direkte topla buluşan Djilobodji, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 83. dakikada Doğukan'ın ortasında Nazım Sangare'nin kafa topu ağlarla buluşturup takımına 1 puanı getirdi: 1-1. Antalyaspor, puanını 12'ye, Gaziantep ise 16'ya yükseltti.

Maçın en çok tartışılan pozisyonlarından biri ilk yarıda Oğuz'un gole giden Amilton'u düşürüp sakatlandığı pozisyonda sarı kart çıkması oldu. Karşılaşma sonu istatistikleri ise şöyle açıklandı: Topla oynama (%57-%43), Şut, (24-10), İsabetli Şut (5-4).

  1. 26.11.2019
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