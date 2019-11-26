İyi '1' başlangıç

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bülent Korkmaz'ın ayrılığının ardından koltuğa oturan teknik direktör Stjepan Tomas, çıktığı ilk maçında kırmızılı-beyazlı ekibi 4 hafta sonra puanla tanıştırdı. 37. dakikada sol kanattan Twumasi'nin ortasında, arka direkte topla buluşan Djilobodji, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 83. dakikada Doğukan'ın ortasında Nazım Sangare'nin kafa topu ağlarla buluşturup takımına 1 puanı getirdi: 1-1. Antalyaspor, puanını 12'ye, Gaziantep ise 16'ya yükseltti.

Maçın en çok tartışılan pozisyonlarından biri ilk yarıda Oğuz'un gole giden Amilton'u düşürüp sakatlandığı pozisyonda sarı kart çıkması oldu. Karşılaşma sonu istatistikleri ise şöyle açıklandı: Topla oynama (%57-%43), Şut, (24-10), İsabetli Şut (5-4).