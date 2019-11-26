İyi '1' başlangıç
Antalyaspor, yeni hocası Stjepan Tomas ile çıktığı ilk maçta Gaziantep ile berabere kalarak dört hafta sonra puanla tanıştı.
Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bülent Korkmaz'ın ayrılığının ardından koltuğa oturan teknik direktör Stjepan Tomas, çıktığı ilk maçında kırmızılı-beyazlı ekibi 4 hafta sonra puanla tanıştırdı. 37. dakikada sol kanattan Twumasi'nin ortasında, arka direkte topla buluşan Djilobodji, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 83. dakikada Doğukan'ın ortasında Nazım Sangare'nin kafa topu ağlarla buluşturup takımına 1 puanı getirdi: 1-1. Antalyaspor, puanını 12'ye, Gaziantep ise 16'ya yükseltti.
Maçın en çok tartışılan pozisyonlarından biri ilk yarıda Oğuz'un gole giden Amilton'u düşürüp sakatlandığı pozisyonda sarı kart çıkması oldu. Karşılaşma sonu istatistikleri ise şöyle açıklandı: Topla oynama (%57-%43), Şut, (24-10), İsabetli Şut (5-4).
- 26.11.2019
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serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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