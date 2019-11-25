Stjepan Tomas: Son dakika bile pozisyona girdik değerlendiremedik
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas, Gaziantep maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularının 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiğini belirten Tomas, “Baskı yaptık. Pozisyona girdik. Maalesef golü atamadık. Mücadeleyi hiç bırakmadık. Son dakika bile pozisyona girdik. Ona da çalışacağız. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız" dedi.
Süper Lig'in 12'inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, iyi oynadıklarını ama girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirtti.
Takımın 90 dakika boyunca mücadele ettiğini dile getiren Tomas, "Önde baskı yaptık. Pozisyona girdik, atamadık. Mücadeleyi bırakmadık. Son dakika bile pozisyona girdik ama gol atamadık. Bunun üzerine çalışacağız. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız" dedi.
Tomas, Tarik Çamdal'ın performansından ise memnun olduğunu söyledi.
- 25.11.2019
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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