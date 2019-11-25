Stjepan Tomas: Son dakika bile pozisyona girdik değerlendiremedik - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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: Son dakika bile pozisyona girdik değerlendiremedik

Stjepan Tomas: Son dakika bile pozisyona girdik değerlendiremedik

'un yeni , maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularının 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiğini belirten Tomas, “Baskı yaptık. Pozisyona girdik. Maalesef golü atamadık. Mücadeleyi hiç bırakmadık. Son dakika bile pozisyona girdik. Ona da çalışacağız. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız" dedi.

'in 12'inci hafta kapanış maçında , sahasında FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor , iyi oynadıklarını ama girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirtti.

Takımın 90 dakika boyunca mücadele ettiğini dile getiren Tomas, "Önde baskı yaptık. Pozisyona girdik, atamadık. Mücadeleyi bırakmadık. Son dakika bile pozisyona girdik ama gol atamadık. Bunun üzerine çalışacağız. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız" dedi.

Tomas, Tarik Çamdal'ın performansından ise memnun olduğunu söyledi.

  1. 25.11.2019
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