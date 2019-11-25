Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Son haftalarda sakatlıklar nedeniyle kadrosunda zorunlu değişikliğe giden Gaziantep FK'da, teknik direktör Sumudica, Antalya deplasmanında da kadro kurmakta zorlanacak. Muğdat Çelik ve Muhammed Demir'in sakatlığı nedeniyle forvet hattında oyuncusu bulunmayan Sumudica, sol bek hattında görev yapan ve sakatlığı bulunan Mehmet Erdem Uğurlu'nun aynı mevkisinde oynayan Junior Morais de sakatlar kervanına katıldı. Gaziantep ekibinde, görev alabilecek sol bek orjinli oyuncu bulunmuyor. Gaziantep FK'da orta saha oyuncusu Abdul-Aziz Tetteh de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Antalyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Antalyaspor'un karşı karşıya gelip mağlup edemediği herhangi bir ekip yok. Süper Lig'in son dört haftasında puan alamayan tek takım olan Antalyaspor, aynı zamanda kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda. Süper Lig'in son altı haftasında sadece bir maç kazanabilen Gaziantep FK, tek galibiyetini deplasmandaki son karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 yenerek aldı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda gol yiyen tek takım Gaziantep FK. 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 11 haftasında en az hava topu kazanan üç takımdan ikisi Antalyaspor ve Gaziantep FK.

ANTALYASPOR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma BeinSports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Antalyaspor - Gaziantep maçının canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...