Tamer Tuna bombası! İmzalıyor mu? - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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bombası! İmzalıyor mu?

Tamer Tuna bombası! İmzalıyor mu?

'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan 'da liste kabarık. Kırmızı beyazlıların ile görüşme yaptığı ifade edilirken ismi de ortaya atıldı. Antalyaspor'da listede yer diğer bir isim de ile yollarını ayıran .

teknik direktörünü arıyor... Kırmızı-Beyazlılar'ın ilk görüşmeyi Igor 'la gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetimin fikir alışverişinde bulunmak adına , Stephan Tomas ve 'la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Başkan Ali Şafak Öztürk ve ekibi yapılacak olan görüşmelerin ardından kararını verecek.

  1. 14.11.2019
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