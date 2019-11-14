Tamer Tuna bombası! İmzalıyor mu?
Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor'da liste kabarık. Kırmızı beyazlıların Tudor ile görüşme yaptığı ifade edilirken Tayfun Korkut ismi de ortaya atıldı. Antalyaspor'da listede yer diğer bir isim de Göztepe ile yollarını ayıran Tamer Tuna.
Antalyaspor teknik direktörünü arıyor... Kırmızı-Beyazlılar'ın ilk görüşmeyi Igor Tudor'la gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetimin fikir alışverişinde bulunmak adına Tamer Tuna, Stephan Tomas ve Tayfun Korkut'la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Başkan Ali Şafak Öztürk ve ekibi yapılacak olan görüşmelerin ardından kararını verecek.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Tamer Tuna bombası! İmzalıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.