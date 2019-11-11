Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görevine son verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır. Yönetim kurulumuzun bu konuda herhangi bir kararı söz konusu değildir. 12 Kasım Salı günü yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır. Bu toplantıda Antalyaspor'un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.
- 11.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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