Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama

'dan "'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama

Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama

Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 'ın görevine son verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır. Yönetim kurulumuzun bu konuda herhangi bir kararı söz konusu değildir. 12 Kasım Salı günü yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır. Bu toplantıda 'un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

  1. 11.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN