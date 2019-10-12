Antalyaspor hazırlık maçında FC Desna Chernihiv’i mağlup etti

Antalyaspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada FC Desna Chernihiv ile hazırlık maçı yaptı. Regnum Carya sahasında oynanan maçın 13'üncü dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bahadır'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti. 47'nci dakikada Dmytro Khlyobas ile etkili olan Ukrayna ekibi skoru 1-1'e taşıdı. Antalyaspor, 65'inci dakikada Serdar Özkan'ın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.