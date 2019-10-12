Antalyaspor hazırlık maçında FC Desna Chernihiv’i mağlup etti - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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hazırlık maçında ’i mağlup etti

Antalyaspor hazırlık maçında FC Desna Chernihiv’i mağlup etti

ekiplerinden nedeniyle verilen arada temsilcisi ile karşılaştı. ekibi rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

nedeniyle lige verilen arada ile hazırlık maçı yaptı. Regnum Carya sahasında oynanan maçın 13'üncü dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bahadır'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti. 47'nci dakikada Dmytro Khlyobas ile etkili olan ekibi skoru 1-1'e taşıdı. Antalyaspor, 65'inci dakikada Serdar Özkan'ın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

  1. 12.10.2019
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