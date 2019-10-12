Antalyaspor hazırlık maçında FC Desna Chernihiv’i mağlup etti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor milli maçlar nedeniyle verilen arada Ukrayna temsilcisi FC Desna Chernihiv ile karşılaştı. Akdeniz ekibi rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Antalyaspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada FC Desna Chernihiv ile hazırlık maçı yaptı. Regnum Carya sahasında oynanan maçın 13'üncü dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bahadır'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti. 47'nci dakikada Dmytro Khlyobas ile etkili olan Ukrayna ekibi skoru 1-1'e taşıdı. Antalyaspor, 65'inci dakikada Serdar Özkan'ın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
- 12.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Antalyaspor hazırlık maçında FC Desna Chernihiv’i mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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