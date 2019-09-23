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23 Eylül 2019, Pazartesi
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'dan "VAR konuşmaları açıklansın" talebi

Antalyaspor'dan "VAR konuşmaları açıklansın" talebi

Kulübün yaptığı açıklamada: "VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılmadığı sürece akıllardaki soru işaretleri gibi büyüyecek, maçlarımızı 'güvensiz' ortamda oynamayı sürdüreceğiz" ifadelerin kullanıldı.

Kulübü, Video Yardımcı Hakem (VAR) konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 'de geride kalan 5 haftada takım performanslarından çok hakemlerin konuşulduğu savunuldu.

Asıl sorunun eğitim olduğunun belirtildiği açıklamada, sezon öncesi () () tarafından görevlendirilen hakemin Antalyasporlu futbolculara yeni oyun kurallarıyla ilgili verdiği seminerde, sorulan soruların son iki maçta karşılarına çıktığı aktarıldı.

Çeşitli maçlardaki VAR kararlarına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında vücuttan seken topun elle buluşması sonucu verilmeyen penaltının aynısı, aynı hakem tarafından ile oynadığımız karşılaşmada aleyhimize verildi. Son oynadığımız maçında topun savunma oyuncusunun açık olan kolu tarafından kale çizgisini geçmesini engellemesine, sahadaki 4 hakem ve VAR'daki hakemler akıl almaz bir şekilde 'devam' kararı verdi.

Talebimiz şudur; bu konuyla ilgili tartışmalar sürerken MHK'den tatmin edici bir açıklama ve son zamanlarda sıkça tekrarlanan bu pozisyonla ilgili kuralın doğrusunu anlatıp, tartışmayı sonlandırmasını bekliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi, şeffaflık tüm bu soruların cevabı olacaktır. VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılmadığı sürece akıllardaki soru işaretleri gibi büyüyecek, maçlarımızı 'güvensiz' ortamda oynamayı sürdüreceğiz."

Son iki maçta yaşanan hakem hatalarının eğitimin şart olduğunu ve bu eğitime en çok hakemlerin ihtiyacı olduğunu gösterdiğinin savunulduğu açıklamada, "Yeni göreve gelen TFF ve MHK ile hakemlerimize güveniyoruz, güvenmeye devam etmek istiyoruz. Bundan sonraki hakem yönetimlerinde hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. Bunu sadece taraftarımız ve camiamız için değil, özellikle Türk futbolu için istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

  1. 23.09.2019
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