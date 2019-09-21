Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık
Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup oldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kasımpaşa karşısında hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.
Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Korkmaz, basit goller yediklerinin altını çizerek, "İlk yarı oyun olarak ortadaydı. İkinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok basit goller yedik. Geçen haftaki iyi oyunu devam ettiremedik. Mücadele edemedik. Mağlup olmak kaçınılmazdı. VAR sistemine takılmamak elde değil. Gol pozisyonuna bir şey demiyorum ofsayt olabilir ama penaltı pozisyonunda karar neye göre verildi anlamış değilim. Pozisyonda kararı VAR mı, hakem mi veriyor bilmiyorum. Bunlar mazeret değil ama oyunun içinde olan şeyler. Nasıl penaltı veriyorlar anlamış değilim. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu haftayı unutup önümüzdeki hafta oynayacağımız maça bakacağız" açıklamasını yaptı.
"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"
Müsabakada Antalyaspor taraftarlarının yaptığı istifa tezahüratları hakkında sorulan soruya ise Bülent Korkmaz şu yanıtı verdi:
"Her teknik direktörün başına gelen bir şey. Geçen sene de ikinci yarı bu durum oldu. Başkan bir şey demediği sürece görevimin başındayım. Başkan ve yönetim nezdinde böyle bir karar alınırsa saygı duyarım."
- 21.09.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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