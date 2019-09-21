Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

’in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda ’ya 3-0 mağlup oldu. Korkmaz, Kasımpaşa karşısında hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Mücadelenin ardından Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Korkmaz, basit goller yediklerinin altını çizerek, "İlk yarı oyun olarak ortadaydı. İkinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok basit goller yedik. Geçen haftaki iyi oyunu devam ettiremedik. Mücadele edemedik. Mağlup olmak kaçınılmazdı. VAR sistemine takılmamak elde değil. Gol pozisyonuna bir şey demiyorum ofsayt olabilir ama penaltı pozisyonunda karar neye göre verildi anlamış değilim. Pozisyonda kararı VAR mı, hakem mi veriyor bilmiyorum. Bunlar mazeret değil ama oyunun içinde olan şeyler. Nasıl penaltı veriyorlar anlamış değilim. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu haftayı unutup önümüzdeki hafta oynayacağımız maça bakacağız" açıklamasını yaptı.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"
Müsabakada Antalyaspor taraftarlarının yaptığı istifa tezahüratları hakkında sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:
"Her başına gelen bir şey. Geçen sene de ikinci yarı bu durum oldu. Başkan bir şey demediği sürece görevimin başındayım. Başkan ve yönetim nezdinde böyle bir karar alınırsa saygı duyarım."

  1. 21.09.2019
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