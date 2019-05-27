Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç fırtınası
Sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralanan 32 yaşındaki Mevlüt Erdinç, ligde çıktığı 24 maçta 12 gol atma başarısı gösterirken 3 de asist yaptı.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu başında Medipol Başakşehir'den kiralanan Mevlüt Erdinç, Antalyaspor'da başarılı bir sezonu geride bıraktı.
Golcü futbolcu özellikle ligin son 7 haftasına damgasını vurdu. Mevlüt Erdinç, çıktığı son 7 lig maçında 8 gol attı. Formda forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştıkları Fenerbahçe karşısında gol atmayı başardı. Antalyaspor'un en golcü ismi olan milli oyuncu, Çaykur Rizespor'a 1, Sivasspor'a 1, Bursaspor'a 2, Kasımpaşa'ya 1, Akhisarspor'a 2, BB Erzurumspor'a 1, Göztepe'ye 1, Evkur Yeni Malatyaspor'a 2 ve son olarak Fenerbahçe'ye 1 gol atarak, toplamda 12 gole ulaştı.
Mevlüt Erdinç, 2 gol de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında kaydetti. Antalyaspor yönetiminin ise başarılı oyuncu ve Medipol Başakşehir Kulübü ile yeni sezon için bir görüşme yapacağı öğrenildi.
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 16:40
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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Yusuf Yazıcı: "Başarı dolu bir gelecek"
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Yorum
baksoy İyi ki bizim takımın altyapıdan gelen cengaverlerinden birisin ? Üzerine koyarak yola devam seneye daha iyi olacağız inşallah ?
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
toretto-061 Başkanım saygılar sizin akıllı dik duruşlu başkanı zor buluruz ALLAH RAZI OLSUN sayın başkanım sizden başarılarımızın devamını diliyorum.
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