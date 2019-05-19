Avrupa aşkına
Yeni Malatya engelini Harun ve Mevlüt’ün (2) golleriyle geçen Antalyaspor, UEFA Avrupa Ligi’ne gitme şansını devam ettirdi
Ligin ikinci yarısında golleriyle Antalyaspor'u sırtlayan Mevlüt, krallıkta ise 11 gole ulaştı. 47 puanla 5. sırada olan Malatya'yı yenip 45 puanla 6. sıraya yükselen Akdeniz temsilcisi, ligin bitimine bir hafta kala Avrupa Ligi'ne katılma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Son maç Kadıköy'de F.Bahçe ile.
'İyi oyun güzel skor'
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi bir oyun neticesinde Malatyaspor'u farktlı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: İyi oyun, güzel skor. Genç oyuncularımıza da şans vermemiz çok önemliydi.
- 19.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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