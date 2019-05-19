Avrupa aşkına
19 Mayıs 2019, Pazar
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Avrupa aşkına

Avrupa aşkına

Yeni Malatya engelini Harun ve Mevlüt’ün (2) golleriyle geçen , UEFA Avrupa Ligi’ne gitme şansını devam ettirdi

, evinde ağırladığı 'u farklı yenerek Avrupa'ya gidiş kapısını araladı... Kırmızı-beyazlılar, henüz 30. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Harun Alpsoy ve Mevlüt Erdinç'in (2) golleriyle farka gitti ve son hafta öncesi UEFA kapısını araladı: 3-0

Ligin ikinci yarısında golleriyle Antalyaspor'u sırtlayan Mevlüt, krallıkta ise 11 gole ulaştı. 47 puanla 5. sırada olan Malatya'yı yenip 45 puanla 6. sıraya yükselen Akdeniz temsilcisi, ligin bitimine bir hafta kala Avrupa Ligi'ne katılma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Son maç Kadıköy'de F.Bahçe ile.

'İyi oyun güzel skor'
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi bir oyun neticesinde Malatyaspor'u farktlı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: İyi oyun, güzel skor. Genç oyuncularımıza da şans vermemiz çok önemliydi.

  1. 19.5.2019
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