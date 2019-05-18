Antalyaspor 3-0 Yeni Malatya | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Antalyaspor , Yeni Malatyaspor'u Harun Alpsoy, Mevlüt (2)'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Antalyaspor bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 47 puanda kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor Antrenörü Hakan Çalışkan, "Antalyaspor haklı galibiyet aldı, kendilerini tebrik ediyoruz" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor'un Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 yendiği karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sahadaki mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutladı. Korkmaz, "Özellikle geçen hafta iyi oynamadığımız maçtan sonra iyi futbol ve güzel skorla kazanmamız iyi oldu. Genç oyuncularımızı oynatmamız, onlara şans vermemiz benim adıma, Antalyaspor adına önemliydi. Bütün oyuncularımı kutluyor, tebrik ediyorum" dedi.



Antalyaspor ve kendileri adına maçın önemine değinen Evkur Yeni Malatyaspor Antrenörü Hakan Çalışkan ise "İlk 5 adına biz daha avantajlıyız puan olarak. Sonuçta bir maçımız daha var. İçeride oynayacağımız Bursa maçı bu hedefte belirleyici olacak. Konuşulacak çok şey yok. Bifouma'nın atılması maçın hikayesinin önüne geçti. Hakem kararlarını oyuncu olarak tartışılması sağlıklı değil. Sarı karttan sonraki itirazı sürdürmesi takımı eksik bırakacak şekilde hataydı. Antalyaspor haklı galibiyet aldı, kendilerini tebrik ediyoruz" diye konuştu.

21. dakikada Charles'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Amilton'un sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.26. dakikada Murat Yıldırım'ın pasında ile kaleci ile karşı karşıya kalan Aleksic'in aşırtma vuruşunu kaleci Ferhat kurtardı.29. dakikada Celutska ile girdiği pozisyonda faule maruz kaldığını öne süren Bifouma hakeme itiraz edince sarı kartla cezalandırıldı. Aynı futbolcu itirazlarına yoğun şekilde devam etmesi üzerine ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.37. dakikada Doğukan Sinik'in sağ kanattan kullandığı kornere ceza alanı dışından Charles'in sert şutu savunmaya kale direğinin dibinden kornere çıktı.38. dakikada Doğukan Sinik'in bir kez daha sağ kanattan altı pas içine kestiği ortaya Chico'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.45. dakikada Chico'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un sert şutu uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-048. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.55. dakikada Malatyaspor atağında orta sahada topu kapan Harun Alpsoy'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-065. dakikada kaleci Ferhat'un uzun pasında sol kanatta topla buluşan Amilton'un ceza sahası arka kale direğine yerden ortasında Mevlüt Erdinç, gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0