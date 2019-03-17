Derbi Antalya’nın

Süper Lig'de haftanın derbisinde Antalyaspor çok rahat bir galibiyet aldı. 26. dakikada Hakan Özmert sağ çaprazdan müthiş bir frikikle Antalya'yı öne geçirdi: 1-0. 32'de Ceyhun'dan kaptığı topla orta sahadan ceza sahası önüne kadar giden Doukara köşeyi nefis gördü: 2-0. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan kırmızı-beyazlılar, ikinci devreye de fırtına gibi girdi. Alanya'da kendi yarı alanından çalımla çıkmaya çalışan N'Sakala'dan topu çalan Amilton ceza sahasına hızla girdi ve net bir vuruşla golle buluştu: 3-0. 58. dakikada Alanya Teknik Direktörü Sergen Yalçın itirazdan dolayı tribüne gönderildi. 90+4'te Alanyalı Cisse topu filelere gönderdi. Hakem VAR incelemesinden sonra golü iptal etti.