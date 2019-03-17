Derbi Antalya’nın
Akdeniz derbisinde Antalyaspor evinde Alanyaspor’u parçaladı. Klas gollerin atıldığı maçta ev sahibi Hakan, Doukara ve Amilton’la kazandı.
Süper Lig'de haftanın derbisinde Antalyaspor çok rahat bir galibiyet aldı. 26. dakikada Hakan Özmert sağ çaprazdan müthiş bir frikikle Antalya'yı öne geçirdi: 1-0. 32'de Ceyhun'dan kaptığı topla orta sahadan ceza sahası önüne kadar giden Doukara köşeyi nefis gördü: 2-0. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan kırmızı-beyazlılar, ikinci devreye de fırtına gibi girdi. Alanya'da kendi yarı alanından çalımla çıkmaya çalışan N'Sakala'dan topu çalan Amilton ceza sahasına hızla girdi ve net bir vuruşla golle buluştu: 3-0. 58. dakikada Alanya Teknik Direktörü Sergen Yalçın itirazdan dolayı tribüne gönderildi. 90+4'te Alanyalı Cisse topu filelere gönderdi. Hakem VAR incelemesinden sonra golü iptal etti.
- 17.3.2019
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