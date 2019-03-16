Serdar Özkan’ın acı günü
Antalyaspor forması giyen Serdar Özkan’ın annesi Nermin Özkan, yakalandığı elim bir hastalık sonucu vefat etti.
Merhume cenazesi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Antalyaspor, Serdar Özkan için bir başsağlığı mesajı yayımladı.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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