Serdar Özkan’ın acı günü
16 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Serdar Özkan’ın acı günü

’ın acı günü

Serdar Özkan’ın acı günü

forması giyen ’ın annesi Nermin Özkan, yakalandığı elim bir hastalık sonucu vefat etti.

Merhume cenazesi, 'nin Kaynaşlı ilçesinde Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. , için bir başsağlığı mesajı yayımladı.
  1. 16.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serdar Özkan’ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN