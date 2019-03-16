MAÇ SONUCU | Antalyaspor - Alanyaspor 3-0

Akdeniz derbisinde Antalyaspor, Alanyaspor'u 26'Hakan Özmert, 32'Doukara ve 48' Amilton'un golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçın başında güzel anlar vardı. Yeni Zellanda'da cuma namazı sırasında gerçekleşen terör saldırısı ve kırmızı beyazlı futbolcu Serdar Özkan'ın annesinin vefatı nedeniyle müzik çalınmadı. Antalyaspor'un gollerini atan Hakan Özmert ve Doukara, iki gün önce annesi vefat eden takım arkadaşları Serdar Özkan'ın formasını öperek gol sevinci yaşadı.

Antalyaspor bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken Alanyaspor ise 34 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza yayı üzerinde defansın uzaklaştıramadığı topu kapan Chico'nun set şutu defansa da çarparak az farkla üstten kornere çıktı.



27. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Haydar'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0



32. dakikada atılan uzun pasta topla ilerleyen Dokukara, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



Detaylar birazdan;