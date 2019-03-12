Bülent Korkmaz: "Muslera’ya takıldık"
Galatasaray karşısında farklı mağlup ayrılan Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kaleci Fernando Muslera'ya takıldıklarını vurguladı.
Galatasaray karşısında farklı mağlup ayrılan Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kaleci Fernando Muslera'ya takıldıklarını vurguladı. Oyunun kırılma anlarında Uruguaylı yıldızın sahne aldığını belirten Korkmaz, "Muslera'yı kutlarım. Muslera tuttu. Oyunun kırılma anlarında Muslera'nın sahneye çıkmasıyla golü bulamadık. Galatasaray bizim rakibimiz değil. Oyunun ilk yarısında düşündüğümüzü yaptık ama ikinci golden sonra takım dağıldı. Bizim asıl hedefimiz Alanyaspor maçı. Kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynuyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bunu tersine çevirmeliyiz. İç sahada iyi oynuyoruz ama bireysel hatadan kaybediyoruz. Geri düştüğümüz anda risk alıyoruz, pozisyonları değerlendiremiyoruz ve goller yiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
KAPTAN BÜLENT'E BÜYÜK DESTEK
Galatasaray taraftarları, eski kaptanları ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı unutmadı. Futbolseverler, tecrübeli teknik direktöre Antalyaspor maçı öncesinde büyük bir destek verdi. Sarıkırmızılılar, Cimbom'da efsaneler arasına adını yazdıran ve sayısız başarıların altına imza atan Bülent Korkmaz'ı karşılaşma öncesinde ısrarla 'Büyük kaptan' diye tezahüratlarda bulunarak tribüne çağırdı. Bülent Korkmaz da, Galatasaraylı taraftarların sevgi tezahüratlarına yedek kulübesinin önünden selamla teşekkür etti.
TERİM'DEN DÖRTTE DÖRT
Fatih Terim, Bülent Korkmaz'a karşı 4'te 4 yaptı. Korkmaz'ın çalıştırdığı Karabük, Başakşehir, Antalya maçlarında galip geldi, sadece 1 gol yedi, 11 gol attı.
DOĞUKAN KORKUTTU
Mariano'yla girdiği ikili mücadele sonrası yere kötü bir şekilde düşen ve sakatlanan Doğukan Sinik, sakatlığıyla ilgili bilgi verdi. Genç orta saha, "Şanssızlık oldu, kötü düştüm. Ufaktan 'çıt' sesi geldi, hastaneye gideceğiz, umarım ciddi bir şey yoktur" diye konuştu.
- 12.3.2019
-
Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
-
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
-
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Bülent Korkmaz: "Muslera’ya takıldık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.