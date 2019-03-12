Bülent Korkmaz: "Muslera’ya takıldık" - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Bülent Korkmaz: "Muslera’ya takıldık"

: "Muslera’ya takıldık"

Bülent Korkmaz: "Muslera’ya takıldık"

karşısında farklı mağlup ayrılan 'un Teknik Direktörü , kaleci 'ya takıldıklarını vurguladı.

karşısında farklı mağlup ayrılan 'un Teknik Direktörü , kaleci 'ya takıldıklarını vurguladı. Oyunun kırılma anlarında Uruguaylı yıldızın sahne aldığını belirten Korkmaz, "Muslera'yı kutlarım. Muslera tuttu. Oyunun kırılma anlarında Muslera'nın sahneye çıkmasıyla golü bulamadık. Galatasaray bizim rakibimiz değil. Oyunun ilk yarısında düşündüğümüzü yaptık ama ikinci golden sonra takım dağıldı. Bizim asıl hedefimiz maçı. Kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynuyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bunu tersine çevirmeliyiz. İç sahada iyi oynuyoruz ama bireysel hatadan kaybediyoruz. Geri düştüğümüz anda risk alıyoruz, pozisyonları değerlendiremiyoruz ve goller yiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KAPTAN BÜLENT'E BÜYÜK DESTEK
Galatasaray taraftarları, eski kaptanları ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı unutmadı. Futbolseverler, tecrübeli teknik direktöre Antalyaspor maçı öncesinde büyük bir destek verdi. Sarıkırmızılılar, Cimbom'da efsaneler arasına adını yazdıran ve sayısız başarıların altına imza atan Bülent Korkmaz'ı karşılaşma öncesinde ısrarla 'Büyük kaptan' diye tezahüratlarda bulunarak tribüne çağırdı. Bülent Korkmaz da, Galatasaraylı taraftarların sevgi tezahüratlarına yedek kulübesinin önünden selamla teşekkür etti.

TERİM'DEN DÖRTTE DÖRT
, Bülent Korkmaz'a karşı 4'te 4 yaptı. Korkmaz'ın çalıştırdığı , , Antalya maçlarında galip geldi, sadece 1 gol yedi, 11 gol attı.

DOĞUKAN KORKUTTU
Mariano'yla girdiği ikili mücadele sonrası yere kötü bir şekilde düşen ve sakatlanan Doğukan Sinik, sakatlığıyla ilgili bilgi verdi. Genç orta saha, "Şanssızlık oldu, kötü düştüm. Ufaktan 'çıt' sesi geldi, hastaneye gideceğiz, umarım ciddi bir şey yoktur" diye konuştu.

  1. 12.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bülent Korkmaz: "Muslera’ya takıldık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN