Bülent Korkmaz: "Muslera’ya takıldık"

Galatasaray karşısında farklı mağlup ayrılan Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kaleci Fernando Muslera'ya takıldıklarını vurguladı. Oyunun kırılma anlarında Uruguaylı yıldızın sahne aldığını belirten Korkmaz, "Muslera'yı kutlarım. Muslera tuttu. Oyunun kırılma anlarında Muslera'nın sahneye çıkmasıyla golü bulamadık. Galatasaray bizim rakibimiz değil. Oyunun ilk yarısında düşündüğümüzü yaptık ama ikinci golden sonra takım dağıldı. Bizim asıl hedefimiz Alanyaspor maçı. Kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynuyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bunu tersine çevirmeliyiz. İç sahada iyi oynuyoruz ama bireysel hatadan kaybediyoruz. Geri düştüğümüz anda risk alıyoruz, pozisyonları değerlendiremiyoruz ve goller yiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



KAPTAN BÜLENT'E BÜYÜK DESTEK

Galatasaray taraftarları, eski kaptanları ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı unutmadı. Futbolseverler, tecrübeli teknik direktöre Antalyaspor maçı öncesinde büyük bir destek verdi. Sarıkırmızılılar, Cimbom'da efsaneler arasına adını yazdıran ve sayısız başarıların altına imza atan Bülent Korkmaz'ı karşılaşma öncesinde ısrarla 'Büyük kaptan' diye tezahüratlarda bulunarak tribüne çağırdı. Bülent Korkmaz da, Galatasaraylı taraftarların sevgi tezahüratlarına yedek kulübesinin önünden selamla teşekkür etti.



TERİM'DEN DÖRTTE DÖRT

Fatih Terim, Bülent Korkmaz'a karşı 4'te 4 yaptı. Korkmaz'ın çalıştırdığı Karabük, Başakşehir, Antalya maçlarında galip geldi, sadece 1 gol yedi, 11 gol attı.

DOĞUKAN KORKUTTU

Mariano'yla girdiği ikili mücadele sonrası yere kötü bir şekilde düşen ve sakatlanan Doğukan Sinik, sakatlığıyla ilgili bilgi verdi. Genç orta saha, "Şanssızlık oldu, kötü düştüm. Ufaktan 'çıt' sesi geldi, hastaneye gideceğiz, umarım ciddi bir şey yoktur" diye konuştu.