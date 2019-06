Antalyasporlu Doğukan ve Hakan: 'Galatasaray'ı da yeneriz'

Ankaragücü'ne evinde yenilen Antalyaspor bu karşılaşmanın telafisini güçlü rakibi Galatasaray karşısında yapacak. Kırmızıbeyazlıların başarılı orta sahaları Doğukan Sinik ve Hakan Özmert , A Spor'a iddialı açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki genç orta saha Doğukan, "Sahada her şey eşit olacak. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta 40 maç kaybetmeyen Beşiktaş 'ı yenmiştik. Galatasaray karşılaşmasına da puan ya da puanlar için değil de iyi futbol oynamak için çıkalım diyorum. Biz deplasmanda daha çok puan topluyoruz diye konuştu. Akdeniz ekibinin orta sahasındaki 33 yaşındaki etkili ismi Hakan Özmert ise Galatasaray'a karşı çok iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmada ilk 15-20 dakika dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Özmert, "Her maçın kendine göre zorluk derecesi var. Ancak Galatasaray evinde çok baskılı oynuyor, özellikle ilk 15-20 dakika. Biz bu süreyi iyi savunma yaparak ve topu ayağımızda tutarak atlatabilirsek İstanbul 'dan istediğimiz sonucu alırız. Hedefimiz her maçı kazanmak. Bunu başarmak istiyoruz, neden olmasın?" diye güçlü rakiplerine gözdağı verdi.Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, dün taktik çalıştı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, kırmızı-beyazlılar hücum ve savunma ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Tam saha çift kalenin ardından idman serbest şut çalışmasıyla sona erdi. Akdeniz ekibi, bugün son antrenmanını yapacak ve yarın İstanbul'a gidecek.33 yaşındaki Hakan Özmert, ligde oynadığı 23 maçta 3 gol, 5 asistlik performansıyla 8 gole direkt katkı sağladı.Antalyaspor alt yapısından yetişen 20 yaşındaki Doğukan Sinik, istikrarlı futboluyla dikkat çekerken, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.