Antalyasporlu Doğukan ve Hakan: 'Galatasaray'ı da yeneriz'
Doğukan Sinik İstanbul’da 40 maçtır yenilmeyen Beşiktaş’ı devirdiklerini hatırlatırken, Hakan Özmert ise önce durdurup sonra vuracaklarını belirtti.
'İLK 20'Yİ ATLATIRSAK PUAN ALIRIZ'
Akdeniz ekibinin orta sahasındaki 33 yaşındaki etkili ismi Hakan Özmert ise Galatasaray'a karşı çok iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmada ilk 15-20 dakika dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Özmert, "Her maçın kendine göre zorluk derecesi var. Ancak Galatasaray evinde çok baskılı oynuyor, özellikle ilk 15-20 dakika. Biz bu süreyi iyi savunma yaparak ve topu ayağımızda tutarak atlatabilirsek İstanbul'dan istediğimiz sonucu alırız. Hedefimiz her maçı kazanmak. Bunu başarmak istiyoruz, neden olmasın?" diye güçlü rakiplerine gözdağı verdi.
ANTALYA TAKTİK ÇALIŞTI
Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, dün taktik çalıştı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, kırmızı-beyazlılar hücum ve savunma ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Tam saha çift kalenin ardından idman serbest şut çalışmasıyla sona erdi. Akdeniz ekibi, bugün son antrenmanını yapacak ve yarın İstanbul'a gidecek.
33 yaşındaki Hakan Özmert, ligde oynadığı 23 maçta 3 gol, 5 asistlik performansıyla 8 gole direkt katkı sağladı.
Antalyaspor alt yapısından yetişen 20 yaşındaki Doğukan Sinik, istikrarlı futboluyla dikkat çekerken, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
- 9.3.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Antalyasporlu Doğukan ve Hakan: 'Galatasaray'ı da yeneriz' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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