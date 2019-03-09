Antalyasporlu Doğukan ve Hakan: 'Galatasaray'ı da yeneriz'
09 Haziran 2019, Pazar
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Antalyasporlu Doğukan ve Hakan: ''ı da yeneriz'

Antalyasporlu Doğukan ve Hakan: 'Galatasaray'ı da yeneriz'

’da 40 maçtır yenilmeyen ’ı devirdiklerini hatırlatırken, ise önce durdurup sonra vuracaklarını belirtti.

Ankaragücü'ne evinde yenilen bu karşılaşmanın telafisini güçlü rakibi karşısında yapacak. Kırmızıbeyazlıların başarılı orta sahaları ve , A Spor'a iddialı açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki genç orta saha Doğukan, "Sahada her şey eşit olacak. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta 40 maç kaybetmeyen 'ı yenmiştik. Galatasaray karşılaşmasına da puan ya da puanlar için değil de iyi oynamak için çıkalım diyorum. Biz deplasmanda daha çok puan topluyoruz diye konuştu.

'İLK 20'Yİ ATLATIRSAK PUAN ALIRIZ'

ekibinin orta sahasındaki 33 yaşındaki etkili ismi Hakan Özmert ise Galatasaray'a karşı çok iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmada ilk 15-20 dakika dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Özmert, "Her maçın kendine göre zorluk derecesi var. Ancak Galatasaray evinde çok baskılı oynuyor, özellikle ilk 15-20 dakika. Biz bu süreyi iyi savunma yaparak ve topu ayağımızda tutarak atlatabilirsek 'dan istediğimiz sonucu alırız. Hedefimiz her maçı kazanmak. Bunu başarmak istiyoruz, neden olmasın?" diye güçlü rakiplerine gözdağı verdi.

ANTALYA TAKTİK ÇALIŞTI
Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, dün taktik çalıştı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, kırmızı-beyazlılar hücum ve savunma ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Tam saha çift kalenin ardından idman serbest şut çalışmasıyla sona erdi. Akdeniz ekibi, bugün son antrenmanını yapacak ve yarın İstanbul'a gidecek.

33 yaşındaki Hakan Özmert, ligde oynadığı 23 maçta 3 gol, 5 asistlik performansıyla 8 gole direkt katkı sağladı.
Antalyaspor alt yapısından yetişen 20 yaşındaki Doğukan Sinik, istikrarlı futboluyla dikkat çekerken, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
  1. 9.3.2019
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