Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir
07 Mart 2019, Perşembe
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: Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir

Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir

Teknik Direktörü , karşısında zor bir maç oynayacaklarını belirterek "Kazanabiliriz ya da kaybetmeyebiliriz. Her kazanmak için oynar. Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir" dedi.

, maçını kaybettiklerine üzüldüklerini söyledi. Maçtan sonra MKE Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüsün kaza yapmasıyla 2 gencin hayatını kaybettiğini anlatan Korkmaz, MKE Ankaragücü taraftarına başsağlığı diledi. Korkmaz ayrıca, başta eşi olmak üzere tüm kadınların 8 Mart 'nü kutladı. MKE Ankaragücü mağlubiyetinin üzüntüsünü atmak zorunda olduklarını vurgulayan Korkmaz, deplasmanında zor bir karşılaşma oynayacaklarına değindi.

Galatasaray maçı hazırlılarına başladıklarını, taktik ve analiz çalışmasını sürdürdüklerini anlatan Korkmaz, Ligde 3 haftalık aradan önce 2 maç kaldı. İki maçta da maksimum puan almak istiyoruz. Galatasaray karşısında çok koşan, mücadele eden, takım halinde oynamak zorundayız. Deplasmanda bunu yapıyoruz. Sonuçlara da yansıyor. Aynı şekilde oynarsak istediğimiz gibi olacağını düşünüyorum diye konuştu.
Gazetecilerin Galatasaray karşısında istediğiniz sonuç nedir sorusuna Korkmaz, Kazanabiliriz ya da kaybetmeyebiliriz. Bu ikisi de bizim için önemli. Her maç ne olursa olsun kazanmak için oynar. Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir dedi.

  1. 07.03.2019
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