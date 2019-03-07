Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray karşısında zor bir maç oynayacaklarını belirterek "Kazanabiliriz ya da kaybetmeyebiliriz. Her teknik direktör kazanmak için oynar. Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir" dedi.
Bülent Korkmaz, MKE Ankaragücü maçını kaybettiklerine üzüldüklerini söyledi. Maçtan sonra MKE Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüsün kaza yapmasıyla 2 gencin hayatını kaybettiğini anlatan Korkmaz, MKE Ankaragücü taraftarına başsağlığı diledi. Korkmaz ayrıca, başta eşi olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. MKE Ankaragücü mağlubiyetinin üzüntüsünü atmak zorunda olduklarını vurgulayan Korkmaz, Galatasaray deplasmanında zor bir karşılaşma oynayacaklarına değindi.
Galatasaray maçı hazırlılarına başladıklarını, taktik ve analiz çalışmasını sürdürdüklerini anlatan Korkmaz, Ligde 3 haftalık aradan önce 2 maç kaldı. İki maçta da maksimum puan almak istiyoruz. Galatasaray karşısında çok koşan, mücadele eden, takım halinde oynamak zorundayız. Deplasmanda bunu yapıyoruz. Sonuçlara da yansıyor. Aynı şekilde oynarsak istediğimiz gibi olacağını düşünüyorum diye konuştu.
Gazetecilerin Galatasaray karşısında istediğiniz sonuç nedir sorusuna Korkmaz, Kazanabiliriz ya da kaybetmeyebiliriz. Bu ikisi de bizim için önemli. Her teknik direktör maç ne olursa olsun kazanmak için oynar. Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir dedi.
- 07.03.2019
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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