Antalyaspor Medipol Başakşehir maçına hazır

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi tribünleri dolduran taraftarlar, görsel şovla futbolcuları ve teknik direktör Bülent Korkmaz'ı tribüne çağırarak moral verdi.

Meşaleler yakıp marşlar söyleyen taraftarlara başarı sözü veren futbolcular ve teknik ekip, tribün önüne gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada, 33 yaşına giren kaptan Diego Angelo için de antrenman sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Antalyaspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalya Stadı'ndaki Antalyaspor-Medipol Başakşehir mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.